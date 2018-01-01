Названы лучшие фильмы XXI века, которые не были номинированы на «Оскар»

Первое место в списке досталось фильму «Зодиак» Дэвида Финчера

Редакция сайта Indiewire опубликовала список из 25 лучших фильмов XXI века, которые члены Американской киноакадемии по каким-то причинам не номинировали на премию «Оскар». Возглавили получившийся рейтинг криминальный триллер Дэвида Финчера «Зодиак», картина иранского режиссера Аббаса Киаростами «Копия верна» и



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Первое место в списке досталось фильму «Зодиак» Дэвида Финчера

Редакция сайта Indiewire опубликовала список из 25 лучших фильмов XXI века, которые члены Американской киноакадемии по каким-то причинам не номинировали на премию «Оскар». Возглавили получившийся рейтинг криминальный триллер Дэвида Финчера «Зодиак», картина иранского режиссера Аббаса Киаростами «Копия верна» и фильм Ноя Баумбаха «Милая Фрэнсис».

Кроме того, в первой десятке оказались «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетакула, «Скрытое» Михаэля Ханеке, «Станция „Фрутвейл“» Райана Куглера, «Любовное настроение» Вонга Карвая, «Роковая страсть» Джеймса Грея, «Внутренняя империя» Дэвида Линча и документальный фильм Дэвида Гелба «Мечты Дзиро о суши».

Также в числе лучших — «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана и «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глэйзера.

Джерело: Bird In Flight