В этом году Гэри Олдмен поборется с Дензелем Вашингтоном и другими актерами за золотую статуэтку «Оскар»

Актер был номинирован на «Лучшую мужскую роль» за фильм «Темные времена», в котором он сыграл Уинстона Черчилля. Однако на днях бывшая супруга Донья Фиорентино актера дала интервью, выставив звезду не в лучшем свете. По мнению многих, прошлое может неприятно отразиться на Гэри,



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Гэри Олдмен

В этом году Гэри Олдмен поборется с Дензелем Вашингтоном и другими актерами за золотую статуэтку «Оскар»

Актер был номинирован на «Лучшую мужскую роль» за фильм «Темные времена», в котором он сыграл Уинстона Черчилля. Однако на днях бывшая супруга Донья Фиорентино актера дала интервью, выставив звезду не в лучшем свете. По мнению многих, прошлое может неприятно отразиться на Гэри, лишив его престижной премии.

Доня и Гэри развелись 17 лет назад. Актер сам подал на развод, обвинив экс-супругу в злоупотреблении наркотиков и лишив ее права опеки над сыновьями Гуллвером и Чарли. Спустя много лет Доня решила рассказать, что брак с киноактером был для нее сущим кошмаром.

Она призналась, что действительно была наркоманкой. Все началось с приема болеутоляющих, которые ей прописали из-за ревматического артрита. По словам Дони, вместо того, чтобы помогать, Гэри постоянно кричал на нее, устраивал скандалы и однажды избил ее телефонной трубкой, когда она собиралась позвонить в 911.

«Он украл моих детей и мою жизнь. Да, он хороший актер, но ужасный муж. Я хочу, чтобы мои сыновья и весь мир знали правду. Я лучше буду съедена большой белой акулой, чем снова пройду чрез все, что я прошла в браке с Гэри», — заявила бывшая жена актера.

Из-за волны скандалов с сексуальными домогательствами обстановка в Голливуде весьма напряженная. Так что обвинения в домашнем насилии в адрес Гэри Олдмена могут принять на веру, даже если они не имеют доказательств. Кроме того, Доня сделала шокирующее заявление практически накануне голосования Киноакадемии, которая теперь может изменить свое решение, отнюдь не в пользу Олдмена.

Джерело: graziamagazine.ru