Из-за волны скандалов с сексуальными домогательствами обстановка в Голливуде весьма напряженная. Так что обвинения в домашнем насилии в адрес Гэри Олдмена могут принять на веру, даже если они не имеют доказательств. Кроме того, Доня сделала шокирующее заявление практически накануне голосования Киноакадемии, которая теперь может изменить свое решение, отнюдь не в пользу Олдмена.