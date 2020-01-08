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    Шоу-биз

    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)

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    <p>С производителем шампанского, бутылка которого стоит в среднем $500, Джея Зи связывает долгая история</p> <div></div> - Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)

    С производителем шампанского, бутылка которого стоит в среднем $500, Джея Зи связывает долгая история

    Артист владел частью алкогольной компании

    Звездная пара американского шоу-бизнеса Бейонсе и Джей Зи пришла на ежегодную церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» с опозданием в, пропустив ковровую дорожку. Кроме того, издание Daily Mail обратило внимание, что охранник певицы и рэпера принес с собой две бутылки шаманского «Туз пик», несмотря на то что гостям премии разливали Moët & Chandon.

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    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)
    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)
    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)
    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)
    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)
    Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)

    С производителем шампанского, бутылка которого стоит в среднем $500, Джея Зи связывает долгая история. Он упоминал алкоголь в своих песнях, а по информации Daily Mail, даже владел частью компании. Для сравнения: цена на бутылки Moët & Chandon начинается от $50.

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    знаменитости Золотой глобус Рождество история шоу-бизнес
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