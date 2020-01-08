Бейонсе и Джей Зи пришли на «Золотой глобус» со своим алкоголем (фото)



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С производителем шампанского, бутылка которого стоит в среднем $500, Джея Зи связывает долгая история

Артист владел частью алкогольной компании

Звездная пара американского шоу-бизнеса Бейонсе и Джей Зи пришла на ежегодную церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» с опозданием в, пропустив ковровую дорожку. Кроме того, издание Daily Mail обратило внимание, что охранник певицы и рэпера принес с собой две бутылки шаманского «Туз пик», несмотря на то что гостям премии разливали Moët & Chandon.

С производителем шампанского, бутылка которого стоит в среднем $500, Джея Зи связывает долгая история. Он упоминал алкоголь в своих песнях, а по информации Daily Mail, даже владел частью компании. Для сравнения: цена на бутылки Moët & Chandon начинается от $50.