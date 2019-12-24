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    Шоу-биз

    Названы самые богатые музыканты десятилетия

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    <p>Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов</p> <div></div> - Названы самые богатые музыканты десятилетия

    Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов

    Первое место в списке занял музыкант и продюсер Dr. Dre, заработавший $950 миллионов

    Издание Forbes составило рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия. Первую строчку занял музыкант и продюсер Dr. Dre. Довольно иронично, что именно он оказался на вершине рейтинга, ведь музыкант не выпускал альбомы аж с 2015 года, а его последние гастроли уже никто и не помнит. Но раз уж рейтинг посвящен богатству, то продюсеру удалось заработать $950 миллионов.

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    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия
    Названы самые богатые музыканты десятилетия

    Серебро в рейтинге богатых забирает Тейлор Свифт и ее $825 миллионов. Бронзу получает Беойнсе, ее $685 миллионов это довольно неплохой заработок. Стоит отметить, что большая часть состояния как Свифт, так и Беойнсе заработана исключительно на гастрольных турах.

    Далее в списке расположились: вокалист группы U2 Боно, Diddy, а также Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

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