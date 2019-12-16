Названы самые популярные клипы десятилетия (видео)



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Рейтинг возглавили Луис Фонси и Эд Ширан

Мир шоу-бизнеса продолжает подводить итоги уходящего года

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия: с 2010 по 2019 год. Первую строчку рейтинга заняло видео на композицию «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Клип вышел зимой 2017 года: с тех пор ролик посмотрело более 6,5 миллиардов человек.

На втором месте оказался британец Эд Ширан и его ролик на хит «Shape of You». Видео набрало 4,5 миллиарда просмотров.

Замыкает тройку лидеров американец Уиз Халифа и его ролик «See You Again (ft. Charlie Puth)». Клип он выпустил весной 2015 года: видео посмотрело более 4 миллиардов людей.

Полный список:

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Ed Sheeran - Shape of You

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth

Mark Ronson — Uptown Funk (ft. Bruno Mars)

Psy —Gangnam Style

Justin Bieber — Sorry

Maroon 5 — Sugar

Katy Perry — Roar

OneRepublic — Counting Stars