Названы самые популярные клипы десятилетия (видео)
Рейтинг возглавили Луис Фонси и Эд Ширан
Мир шоу-бизнеса продолжает подводить итоги уходящего года
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия: с 2010 по 2019 год. Первую строчку рейтинга заняло видео на композицию «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Клип вышел зимой 2017 года: с тех пор ролик посмотрело более 6,5 миллиардов человек.
На втором месте оказался британец Эд Ширан и его ролик на хит «Shape of You». Видео набрало 4,5 миллиарда просмотров.
Замыкает тройку лидеров американец Уиз Халифа и его ролик «See You Again (ft. Charlie Puth)». Клип он выпустил весной 2015 года: видео посмотрело более 4 миллиардов людей.
Полный список:
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth
Mark Ronson — Uptown Funk (ft. Bruno Mars)