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    Шоу-биз

    Названы самые популярные клипы десятилетия (видео)

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    <p>Рейтинг возглавили Луис Фонси и Эд Ширан</p> <div></div> - Названы самые популярные клипы десятилетия (видео)

    Рейтинг возглавили Луис Фонси и Эд Ширан

    Мир шоу-бизнеса продолжает подводить итоги уходящего года

    YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия: с 2010 по 2019 год. Первую строчку рейтинга заняло видео на композицию «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Клип вышел зимой 2017 года: с тех пор ролик посмотрело более 6,5 миллиардов человек.

    На втором месте оказался британец Эд Ширан и его ролик на хит «Shape of You». Видео набрало 4,5 миллиарда просмотров.

    Замыкает тройку лидеров американец Уиз Халифа и его ролик «See You Again (ft. Charlie Puth)». Клип он выпустил весной 2015 года: видео посмотрело более 4 миллиардов людей.

    Полный список:

    Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

    Ed Sheeran - Shape of You

    Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth

    Mark Ronson — Uptown Funk (ft. Bruno Mars)

    Psy —Gangnam Style

    Justin Bieber — Sorry

    Maroon 5 — Sugar

    Katy Perry — Roar

    OneRepublic — Counting Stars

     

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