Не монстр: невеста Павлика рассказала, какой певец в постели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невеста Павлика не опасается измен

Пара любит посещать магазины для взрослых.

Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина поделилась пикантными подробностями личной жизни. По словам Екатерины, Виктор в амурных делах совершенно спокоен. Пара любит эксперименты и посещает магазины для взрослых. Репейное уверена, что ему ее одной достаточно.

«Он в сексе не монстр. Он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то «вжарить» за углом, то это точно не про него», - поделилась Екатерина в «Звездном пути».

Невеста Павлика призналась, что любит отправлять любимому эротические фото. «Однажды я ему прислала эротическое фото и мне потом приснилось, что мой телефон взломали, а эта фотография распространилась на телевидении», - рассказала Екатерина.

Также концертная директор Павлика рассекретила, в каком городе состоится свадьба. Так, пара пойдет под венец в родном городе невесты - Днепре. На праздник будущие супруги пригласили около 80 человек, только самые близкие родственники и друзья. Среди которых и дети Виктора от предыдущих браков, кроме младшего.