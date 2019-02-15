  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж

    • Розсилка
    Джонни Депп - Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Джонни Депп

    В соцсеть попали новые кадры со съемочной площадки байопика

    Джонни Депп, которого недавно засняли за поцелуем с неизвестной девушкой,  активно работает над главной ролью в фильме «Минамата», рассказывающем о жизни фотографа-журналиста Юджина Смитта. Картина, по сюжету которой мужчина расследует массовые отравления ртутью в маленьком японском городке, должна выйти в прокат в 2020 году.

    Ранее в Сеть попало первое черно-белое фото актера, перевоплотившегося в своего киноперсонажа, теперь же поклонники могут увидеть цветные снимки, сделанные на съемочной площадке.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж
    Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж

    Как напоминает The Daily Mail, картина основана на реальных событиях, действие биографического фильма разворачивается в пятидесятых годах прошлого века. Юджин Смитт, который стал известен своими фоторепортажами, сделанными во время Второй мировой войны, обращает внимание общественности на тяжелое положение бедного рыболовецкого сообщества в городе Минамата. Фотографу удается добиться выплаты пострадавшим компенсации от крупных корпораций, стоявших за отравлениями ртутью.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


    знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ