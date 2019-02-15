Не узнать: Джонни Депп кардинально сменил имидж



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Джонни Депп

В соцсеть попали новые кадры со съемочной площадки байопика

Джонни Депп, которого недавно засняли за поцелуем с неизвестной девушкой, активно работает над главной ролью в фильме «Минамата», рассказывающем о жизни фотографа-журналиста Юджина Смитта. Картина, по сюжету которой мужчина расследует массовые отравления ртутью в маленьком японском городке, должна выйти в прокат в 2020 году.

Ранее в Сеть попало первое черно-белое фото актера, перевоплотившегося в своего киноперсонажа, теперь же поклонники могут увидеть цветные снимки, сделанные на съемочной площадке.

Как напоминает The Daily Mail, картина основана на реальных событиях, действие биографического фильма разворачивается в пятидесятых годах прошлого века. Юджин Смитт, который стал известен своими фоторепортажами, сделанными во время Второй мировой войны, обращает внимание общественности на тяжелое положение бедного рыболовецкого сообщества в городе Минамата. Фотографу удается добиться выплаты пострадавшим компенсации от крупных корпораций, стоявших за отравлениями ртутью.



