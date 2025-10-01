Головна Скотч Шоу-біз
Невістка Бойка влаштовує супершоу на Різдво: черга артистів

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Ані співачка, ані політик не підтверджують спорідненість
колаж: glavcom.ua

Співачка Roxolana запросила на найбільший концертний майданчик країни безліч знаменитостей

Виконавиця Roxolana (Роксолона Сирота) анонсувала дводенне різдвяне льодове шоу в столичному «Палаці спорту». Артистка, якій приписують стосунки з одним з синів опозиційного політика Юрія Бойка, потішила шанувальників лайнапом концерту. Про це повідомляє «Главком».

Основою шоу стануть колядки з двох різдвяних альбомів співачки Roxolana. Пісні в сучасному звучанні виконають переможниця Євробачення-2004 Руслана, Дмитро Монатік (Monatik), Анна Трінчер, Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich), Tayanna, Monokate (фронтвумен гурту Go-A), Марія Квітка, Parfeniuk, Brykulets, Nicole, та гурти Tvorchi, Molodi.

Також на арену «Палацу спорту» вийдуть найкращі українські фігуристи, чемпіони Європи та світу. Вони виконають унікальні танцювальні номери, створені дворазовою чемпіонкою України з фігурного катання Анастасією Архіповою. Ціни на квитки стартують від 490 грн, в партері від 1600 грн. Найдорожчі місця у Vip-секторі – 5000 грн.

Афіша різдвяного шоу співачки Roxolana
Афіша різдвяного шоу співачки Roxolana
фото: Instagram/roxolanas

Минулого року Roxolana також влаштовувала різдвяний концерт, який згодом транслювали на телебаченні. Тоді в столичному Палаці «Україна» виступили переможниця Євробачення-2016 Джамала (Jamala), Дмитро Монатік (Monatik), Пилип Коляденко, Kola, гурти Kazka, Tvorchi та інші артисти.

Зазначимо, що наприкінці липня Роксолона Сирота оголосила про вагітність. Співачка опублікувала фото, на якому позувала без батька майбутньої дитини. Своє особисте життя артистка ретельно приховує вже багато років. Учасниці «Голосу країни-9» та Нацвідбору на Євробачення-2022 приписують довготривалі стосунки з одним с трьох синів Юрія Бойка, а саме Анатолієм Бойком.

Сама ж Роксолана ніколи не підтверджувала цього факту своєї біографії. Попри це артистці закидають те, що її музичну кар'єру спонсорує Юрій Бойко. Цю тему часто підіймає у своєму пабліку блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він також дорікає, що артисти, які співпрацюють з Roxolana, не нехтують брати гроші від опозиційного політика.

Юрій Бойко багато років був у політиці як представник проросійських сил, зокрема «Партії регіонів» та пізніше «Опозиційної платформи – За життя», співголовою якої став. Двічі балотувався у президенти України. Навесні цього року народний депутат Юрій Бойко склав повноваження керівника забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

Раніше «Главком» розповідав, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Федір Христенко кілька разів зустрічався за кордоном із російським куратором.

Теги: Юрій Бойко співачка концерт

