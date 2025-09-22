Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)
Під час пленарного засідання Верховної Ради 19 вересня 2025 року на моменті виконання Державного гімну України народний депутат Юрій Бойко, відомий своєю проросійською позицією в минулому, потрапив у центр уваги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Верховної Ради.
На трансляції засідання чітко видно, як політик намагається співати слова гімну, однак радше корчить гримаси та створює видимість співу.
Як відомо, Юрій Бойко – колишній співголова «Опозиційної платформи – За життя», яка була заборонена рішенням суду після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Раніше Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Він не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року. У суді адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.
Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.
Після допиту в СБУ народний депутат записав нове відео, але вже з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.
