Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)

Під час пленарного засідання Верховної Ради 19 вересня 2025 року на моменті виконання Державного гімну України народний депутат Юрій Бойко, відомий своєю проросійською позицією в минулому, потрапив у центр уваги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Верховної Ради.

На трансляції засідання чітко видно, як політик намагається співати слова гімну, однак радше корчить гримаси та створює видимість співу.

Пленарне засідання Верховної Ради України 19.09.2025

Як відомо, Юрій Бойко – колишній співголова «Опозиційної платформи – За життя», яка була заборонена рішенням суду після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Він не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року. У суді адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

Після допиту в СБУ народний депутат записав нове відео, але вже з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.