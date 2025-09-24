Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі

Слідство наполягає: восени 2014-го росіяни завербували народного депутата Федора Христенка, обраного до Ради від забороненої ОПЗЖ

Підозрюваний у державній зраді народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Федір Христенко кілька разів зустрічався за кордоном із російським куратором, з яким ділився важливою інформацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.

«Своїми умисними діями Федір Христенко та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, надали РФ та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, державній та економічній безпеці шляхом організації збору та надання важливої інформації. Це надало Російській Федерації широкі можливості для втручання у внутрішні справи України», – йдеться у матеріалах справи.

Крім того, слідство має відомості про тісні зв’язки Христенка з представниками криміналітету Донецької області, керівництвом терористичної організації «ДНР», представниками спеціальних служб, бізнесу, банківських установ Росії.

Також правоохоронці стверджують, що нардеп від забороненої ОПЗЖ виводить кошти, отриманих від прибутків з ТРЦ Sky Mall, на територію РФ і тимчасово окуповану Донеччину.

У суді під час обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту 6 вересня цього року підозрюваний політик Федір Христенко висловив готовність співпрацювати зі слідством. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Термін запобіжного заходу діє до 21 жовтня 2025 року.

Як повідомляв «Главком», 6 вересня 2025 року стало відомо про затримання на території України затримано народного депутата України IX скликання Федора Христенка. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом. Пізніше з’явилася інформація, що Об’єднані Арабські Емірати не екстрадували народного депутата Федора Христенка, а просто передали Службі безпеки України. Це стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні. Над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров. Далі за депутатом їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив «добровільно» повернутися до України.