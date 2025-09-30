Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
Верховна Рада України оприлюднила проєкт постанови щодо висунення Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру
Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Ініціаторами документа виступила група народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту проєту.
Як зазначено у тексті звернення, підставою для цієї ініціативи стали дипломатичні зусилля Трампа під час його перебування на посаді президента США. У документі наголошується, що Трамп зробив низку кроків, які мали вагоме значення для посилення позицій України у протистоянні російській агресії.
«У період загострення військового конфлікту президент США Дональд Джон Трамп продемонстрував стратегічну прозорливість і видатну державну мудрість, налагодивши активну дипломатичну взаємодію як з Києвом, так і з Москвою, що дозволило знизити ескалацію. Це втручання свідчить про його роль справжнього миротворця та прихильність до вирішення конфліктів за допомогою діалогу. Лідерство президента Трампа під час російсько-українського конфлікту наочно демонструє його спадок прагматичної дипломатії та ефективної миротворчості, а також його щирі зусилля й надалі сприятимуть регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті криз по всіх куточках світу», – йдеться у тексті проекту ВР.
Особливу увагу автори постанови приділили пропозиціям Трампа щодо створення міжнародних гарантій безпеки для України за участі європейських держав і США, а також його ролі у запуску спільного інвестиційного фонду для повоєнної відбудови України.
У зверненні підкреслюється, що Трамп неодноразово виступав за політичне врегулювання конфліктів та демонстрував готовність до діалогу, чим «відіграв важливу роль у зниженні ескалації та захисті суверенітету України».
Згідно з документом, Верховна Рада України висуває Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року як «визнання його зусиль у сфері міжнародної дипломатії та прагнення до деескалації глобальних конфліктів».
