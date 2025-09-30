Головна Країна Політика
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
колаж: glavcom.ua

Верховна Рада України оприлюднила проєкт постанови щодо висунення Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Ініціаторами документа виступила група народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту проєту.

Як зазначено у тексті звернення, підставою для цієї ініціативи стали дипломатичні зусилля Трампа під час його перебування на посаді президента США. У документі наголошується, що Трамп зробив низку кроків, які мали вагоме значення для посилення позицій України у протистоянні російській агресії.

«У період загострення військового конфлікту президент США Дональд Джон Трамп продемонстрував стратегічну прозорливість і видатну державну мудрість, налагодивши активну дипломатичну взаємодію як з Києвом, так і з Москвою, що дозволило знизити ескалацію. Це втручання свідчить про його роль справжнього миротворця та прихильність до вирішення конфліктів за допомогою діалогу. Лідерство президента Трампа під час російсько-українського конфлікту наочно демонструє його спадок прагматичної дипломатії та ефективної миротворчості, а також його щирі зусилля й надалі сприятимуть регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті криз по всіх куточках світу», – йдеться у тексті проекту ВР.

Особливу увагу автори постанови приділили пропозиціям Трампа щодо створення міжнародних гарантій безпеки для України за участі європейських держав і США, а також його ролі у запуску спільного інвестиційного фонду для повоєнної відбудови України.

У зверненні підкреслюється, що Трамп неодноразово виступав за політичне врегулювання конфліктів та демонстрував готовність до діалогу, чим «відіграв важливу роль у зниженні ескалації та захисті суверенітету України».

Згідно з документом, Верховна Рада України висуває Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року як «визнання його зусиль у сфері міжнародної дипломатії та прагнення до деескалації глобальних конфліктів».

Нагадаємо, у Верховній Раді деякі парламентарі зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Вони пропонують висунути американського президента Дональда Трампа на здобуття премії миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови на сайті Ради.

Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
