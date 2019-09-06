Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ники Минаж

Эпатажная певица сделала неожиданное заявление

Ники Минаж шокировала поклонников известием о том, что уходит со сцены.

«Я решила завершить карьеру и создать семью. Знаю, что вы, ребята, будете довольны. Моим фанатам: продолжайте поддерживать меня до моего последнего дня. Буду любить вас всю жизнь», – написала 36-летняя рэперша в Twitter.

В рядах ее подписчиков началась паника, потому что новость стала полной неожиданностью, а подача показалась поклонникам странной. Ники пообещала все объяснить в своем шоу на Queen Radio:

«Я с вами, все еще вас обожаю и надеюсь, что вы об этом знаете. Эту тему стоит обсудить в моем эфире, так мы и поступим. Никаких гостей, только вы и я. Тот твит получился резким, простите, милые».