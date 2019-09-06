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    Шоу-биз

    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы

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    Ники Минаж - Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж

    Эпатажная певица сделала неожиданное заявление

    Ники Минаж шокировала поклонников известием о том, что уходит со сцены.

    «Я решила завершить карьеру и создать семью. Знаю, что вы, ребята, будете довольны. Моим фанатам: продолжайте поддерживать меня до моего последнего дня. Буду любить вас всю жизнь», – написала 36-летняя рэперша в Twitter.

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    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы
    Ники Минаж объявила о завершении карьеры: самые скандальные образы певицы

    В рядах ее подписчиков началась паника, потому что новость стала полной неожиданностью, а подача показалась поклонникам странной. Ники пообещала все объяснить в своем шоу на Queen Radio:

    «Я с вами, все еще вас обожаю и надеюсь, что вы об этом знаете. Эту тему стоит обсудить в моем эфире, так мы и поступим. Никаких гостей, только вы и я. Тот твит получился резким, простите, милые».

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