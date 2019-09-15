«Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием



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Леди Гага

Звездная блондинка призналась, что бороться с неуверенностью ей помогает яркий макияж

33-летняя Стефани Джерманотта, известная всем как Леди Гага, снялась для модного издания в эффектных образах, а также рассказала о восприятии своей внешности.

«Я никогда не считала себя красивой, и сейчас у меня бывают моменты, когда я не чувствую себя красивой», – поделилась Леди Гага.

По признанию исполнительницы такая неуверенность в себе связана с тем, что в юности ей часто приходилось выслушивать насмешки в свою сторону со стороны окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Allure Magazine (@allure) 12 Сен 2019 в 5:49 PDT

Звездная блондинка призналась, что бороться с этим ей помогает яркий макияж. Неудивительно, что сценические образы знаменитости всегда получаются такими яркими.