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    Шоу-биз

    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием

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    Леди Гага - «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    Леди Гага

    Звездная блондинка призналась, что бороться с неуверенностью ей помогает яркий макияж

    33-летняя Стефани Джерманотта, известная всем как Леди Гага, снялась для модного издания в эффектных образах, а также рассказала о восприятии своей внешности.

     «Я никогда не считала себя красивой, и сейчас у меня бывают моменты, когда я не чувствую себя красивой», – поделилась Леди Гага.

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    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием
    «Никогда не считала себя красивой»: Леди Гага удивила поклонников признанием

    По признанию исполнительницы такая неуверенность в себе связана с тем, что в юности ей часто приходилось выслушивать насмешки в свою сторону со стороны окружающих.

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    Публикация от Allure Magazine (@allure)

    Звездная блондинка призналась, что бороться с этим ей помогает яркий макияж. Неудивительно, что сценические образы знаменитости всегда получаются такими яркими.

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