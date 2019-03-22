Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды



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Николь Кидман

Актриса рассказала, что не любит об этом говорить, но она ничего не понимает в кулинарии

51-летняя голливудская актриса Николь Кидман призналась, что она «не готовит». Причем, это не похоже на кокетство, с которым некоторые женщины описывают свои кулинарные навыки, звезда призналась, что буквально единственное блюдо, которое она может приготовить - это бутерброд с сыром на гриле.

Она - лауреат Оскара, актриса, продюсер и филантроп, чьи фильмы заработали миллиарды долларов в кассах. При этом, звезда уверена, что полностью безнадежна, когда речь идет о готовке еды. Во время интервью с австралийским радио-шоу Jonesy & Amanda сделала такое заявление. Радиоведущая Аманда Келлер спросила, любит ли она готовить для своей семьи, чтобы «выключиться» после долгого дня съемок, передает Dailymail.

«Я не готовлю, я ненавижу об этом рассказывать, - сказала Николь. - Я могу сделать бутерброд с жареным сыром, и это все. Хотела бы я сказать, что я великолепный повар!».