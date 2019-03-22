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    Шоу-биз

    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды

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    Николь Кидман - Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман

    Актриса рассказала, что не любит об этом говорить, но она ничего не понимает в кулинарии

    51-летняя голливудская актриса Николь Кидман призналась, что она «не готовит». Причем, это не похоже на кокетство, с которым некоторые женщины описывают свои кулинарные навыки, звезда призналась, что буквально единственное блюдо, которое она может приготовить - это бутерброд с сыром на гриле.

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    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды
    Николь Кидман призналась, что умеет готовить только бутерброды

    Она - лауреат Оскара, актриса, продюсер и филантроп, чьи фильмы заработали миллиарды долларов в кассах. При этом, звезда уверена, что полностью безнадежна, когда речь идет о готовке еды. Во время интервью с австралийским радио-шоу Jonesy & Amanda сделала такое заявление. Радиоведущая Аманда Келлер спросила, любит ли она готовить для своей семьи, чтобы «выключиться» после долгого дня съемок, передает Dailymail.

    «Я не готовлю, я ненавижу об этом рассказывать, - сказала Николь. - Я могу сделать бутерброд с жареным сыром, и это все. Хотела бы я сказать, что я великолепный повар!».

     

    актриса Николь Кидман
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