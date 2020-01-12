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    Монатик впервые показал лицо сына

    • Розсилка
    Монатик впервые показал лицо сына
    instagram.com/monatik_official

    Певец всегда скрывал своих малышей на фото, но внезапно удивил фолловеров архивным снимком, опубликованным в Instagram

    Дмитрий Монатик неоднократно рассказывал о том, как любит своих сыновей, и что ждет момента, когда они подрастут и сами захотят, чтобы звездный папа показал их публике. 

    Но долго ждать артист не смог, и опубликовал в социальной сети очень трогательное фото с малышом.

    Сегодня младшему сыну Монатика – Платону – исполнилось три года. В честь этого Дима разместил их совместный кадр, и рассказал, какие слова уже знает ребенок.

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    instagram.com/monatik_official

    «Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, «Готовы?», «Зачем?», «Yes». Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром», – написал в посте Монатик.

    Певец добавил, что старший сын Даня недавно спросил у отца, почему они с братом на фотографиях у папы в Instagram всегда спиной. 

    «А я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда еще вы не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом», – отметил Монатик.

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