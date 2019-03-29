Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы



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Николас Кейдж

Николас и Эрика встречались меньше года

Несколько дней назад Николаса Кейджа и его девушку Эрику Койке заметили в Лас-Вегасе, где они якобы получали лицензию на заключение брака. Издание The Blast выяснило, что на самом деле лицензия была выдана чуть раньше, а в тот вечер 55-летний актер уже женился в четвертый раз. Но поздравлять Николаса со свадьбой уже поздно: пара попросила аннулировать брак. Если все окажется не так просто, Кейдж готов пройти через полноценный бракоразводный процесс.

Николас и Эрика встречались меньше года. Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы. Также у Николаса есть двое сыновей: от актрисы Кристины Фалтон и от третьей жены, официантки Элис Ким Кейдж.

Джерело: Super