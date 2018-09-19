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    Шоу-биз

    Новое шоу Ольги Фремут могут закрыть из-за низких рейтингов

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    Ольга Фреймут и Надежда Матвеева - Новое шоу Ольги Фремут могут закрыть из-за низких рейтингов
    Ольга Фреймут и Надежда Матвеева

    По информации инсайдеров последний эпизод шоу «Оля» уже отснят

    Новый проект не оправдал ожиданий руководства Нового канала. Как сообщили источники, шоу «Оля» собираются закрыть. Причиной этого решения стали низкие рейтинги проекта. По словам инсайдеров, финальный эпизод проекта был отснят вчера и выйдет в эфир в конце следующей недели. 

    Стоит отметить, что ведущая Ольга Фремут и пресс-служба Нового канала на данный момент никак не прокомментировали и не подтвердили информацию о закрытии проекта. 

    Напомним, что шоу «Оля» является адаптацией американского проекта «Шоу Элен Дедженерес». Этот проект успешно идет уже 15 лет и популярен не только в США. Шоу получило невероятное количество наград, в том числе  59 статуэток «Эмми» и 14 People’s Choice Award.

    На украинских телеэкранах проект стартовал на «Новом канале» 28 августа и продержался почти месяц.

    Джерело: mediananny.com

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