Травмированная и возмущенная Бужинская выступила с гневным обращением к Зеленскому (видео)



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Артистка страдает из-за отсутствия дорог instagram.com/buzhynska/

Артистка опубликовала видео в своих соцсетях

Певица Екатерина Бужинская неожиданно обратилась к президенту Украины. 40-летняя артистка в шине Шанца рассказала трогательную историю, как ей стало плохо по дороге на гастроли в Кривом Роге. А все из-за состояния дорог. Решив, что такую проблему нужно решать на самом высоком уровне, возмущенная Бужинская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот взял под контроль ремонт магистралей города. Видеообращение исполнительница опубликовала в своем Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska) 17 Дек 2019 в 9:26 PST

«Со мной произошла маленькая неприятность. Сегодня у меня был концерт в Кривом Роге, всю ночь мы очень тяжело ехали. Вы, наверное, знаете, что доехать до города - кастрофа. Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, это ужас!» - поделилась певица.

В комментариях под видео мнения разделились: одни фаны поддержали обращение певицы, другие заявили, что ремонт дорог не входит к компетенции президента.