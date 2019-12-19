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    Шоу-биз

    Травмированная и возмущенная Бужинская выступила с гневным обращением к Зеленскому (видео)

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    <p>Артистка страдает из-за отсутствия дорог</p> <div></div> - Травмированная и возмущенная Бужинская выступила с гневным обращением к Зеленскому (видео)

    Артистка страдает из-за отсутствия дорог

    instagram.com/buzhynska/

    Артистка опубликовала видео в своих соцсетях

    Певица Екатерина Бужинская неожиданно обратилась к президенту Украины. 40-летняя артистка в шине Шанца рассказала трогательную историю, как ей стало плохо по дороге на гастроли в Кривом Роге. А все из-за состояния дорог. Решив, что такую проблему нужно решать на самом высоком уровне, возмущенная Бужинская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот взял под контроль ремонт магистралей города. Видеообращение исполнительница опубликовала в своем Инстаграме.

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    Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

    «Со мной произошла маленькая неприятность. Сегодня у меня был концерт в Кривом Роге, всю ночь мы очень тяжело ехали. Вы, наверное, знаете, что доехать до города - кастрофа. Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, это ужас!» - поделилась певица.

    В комментариях под видео мнения разделились: одни фаны поддержали обращение певицы, другие заявили, что ремонт дорог не входит к компетенции президента.

     

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