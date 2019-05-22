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    Шоу-биз

    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»

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    Кадр из фильма &laquo;Покидая Неверленд&raquo; - Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Кадр из фильма «Покидая Неверленд»

    В этом уверен экс-телохранитель покойного исполнителя Мэтт Фиддс

    Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс опубликовал трейлер к сенсационной докленте, которая, по его словам, разрушит карьеру создателя фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида.

    Фиддс, который работал на поп-короля на протяжении 10 лет, в Instagram анонсировал релиз нового фильма «Майкл Джексон: в погоне за правдой», где опровергаются выдвинутые против исполнителя обвинения, озвученные в нашумевшей картине «Покидая Неверленд».

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    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
    Новый докфильм о Джексоне разрушил карьеру режиссера «Покидая Неверленд»

     «Я только что получил второй тизер к докфильму о Майкле Джексоне, который выйдет в следующем месяце. Вот он – то, что надо! Если бы я был режиссером «Покидая Неверленд», я бы сейчас серьезно обеспокоился по поводу своей карьеры», – написал он.

    «Давайте все последим за этим фильмом и докопаемся до истины! Я сообщу, когда студия Entertainme Productions оповестит о датах релиза и премьеры», – добавил экс-секьюрити.

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    Майкл Джексон трейлер
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