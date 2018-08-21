Новый фильм с Кевином Спейси провалился в прокате



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Кевин Спейси

Лента заработала всего $287

Когда кинотеатры взяли на себя риск выпустить фильм «Клуб миллиардеров», одну из главных ролей в котором сыграл обвиненный в сексуальных домогательствах Кевин Спейси, они понимали, что сборы будут совсем не большими.

Однако никто не мог и предположить, что лента заработает всего 287 долларов в домашнем прокате. За первый день фильм, в котором также сыграли Тэрон Эджертон и Энсел Эльгорт, умудрился собрать 126 долларов, а за второй – 162 доллара.

Стоит отметить, что «Клуб миллиардеров» демонстрировался лишь в 8 кинотеатрах страны, а средняя стоимость билета составила 9,3 доллара. Более того, фильм раньше вышел на цифровой платформе, поэтому никого не удивило, что зрители успели посмотреть его заранее.

Джерело: Киноафиша