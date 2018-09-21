«Новый канал» готовит очередную пародию на американское телешоу



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«Новый канал» начал съемки «оригинального сериалити» о жизни телеведущей Розы Аль-Намри, бывшей участницы украинского «Холостяка». Создатели шоу «7 Я Розы» обещают, что оно не будет повторять реалити о жизни семейства Кардашьян

Журналисты успели провести параллели между украинским проектом и супер-рейтинговым американским шоу, но руководитель проекта Сергей Мельник открещивается от подобных сравнений.

«Разница между американским шоу и нашим сериалити в первую очередь в менталитете и интересах зрителя, – утверждает он. – Семейство Кардашян шокирует своих поклонников постоянными сенсациями, которые наш зритель вряд ли воспринял бы. Например, когда их отец меняет пол или Канье Вест становится бойфрендом Ким. Наше сериалити – это взрывной микс из семейных историй и традиций, закулисья реалий мира шоу-бизнеса».

Предполагается, что участники шоу «7 Я Розы» будут переживать те же бытовые ситуации, которые переживает каждая украинская семья.

Следует признать, что имя Розы Аль-Намри не так широко известно украинскому зрителю. Разве что ярому поклоннику всех сезонов «Холостяка».

Как бы то ни было, премьера сериалити запланирована на весну 2019 года. Учитывая, что в копилке «Нового канала» уже есть низкорейтинговое шоу «Оля» с куда более знаменитой и скандальной телеведущей, о том, как сложится судьба шоу Розы, можно только догадываться.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Фреймут серьезно травмировалась на съемках

Джерело: ru.telekritika.ua