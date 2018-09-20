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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились, чтобы разделить детей

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились, чтобы разделить детей

    Звездная пара пытается решить вопрос родительской опеки над детьми

    Как известно, кризис в отношениях семьи голливудских актеров тянется с сентября 2016 года, когда Джоли подала на развод. С тех пор, Анджелине и Брэду до сих пор не удалось решить, на каких условиях они собираются содержать своих шестерых детей.

     «Впервые они собрались вместе, чтобы решить вопрос. Встреча Брэда и Энджи была успешной. Они собираются следовать плану, установленным через суды. Анджелина решила, что пришло время попытаться закрыть вопрос, и Брэд был рад этому предложению», - заявил источник.

    Напомним, что в августе Джоли обвинила Питта в том, что он не смог выплатить алименты в течение 18 месяцев.

    Адвокаты Питта подали свой ответ через день, настаивая на том, что их клиент заплатил своей бывшей более 9 миллионов долларов (6,85 миллиона фунтов стерлингов).

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