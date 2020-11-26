Новый тренд: звезды начали массово сниматься в расстегнутых джинсах (фото)

Знаменитости полюбили сниматься в приспущенных джинсах

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса внесла коррективы в жизнь людей, а также породила новый флешмоб. Находясь дома, звезды придумали новый стиль фотографий, который подойдет абсолютно всем. Тренд нацелен на то, чтобы не стесняться своего тела, независимо от того, сколько килограммов было набрано или сброшено в период локдауна.

Flying low, или по‑русски «низкий полет», – такое название получил странный флешмоб, который запустили зарубежные знаменитости. Для участия в челлендже необходимо сделать фото в джинсах, расстегнув пуговицы или молнию так, чтобы они были спущены на бедра.

Британская певица Рита Ора продемонстрировала один из вариантов фото в стиле flying low. Она позировала на стуле в алом бюстгальтере и вельветовых брюках лилового цвета. Звезда оголила живот и бедра, пикантно спустив расстегнутые джинсы.

Рита Ора

Телезвезда Зара Макдермотт решилась на еще более эпатажный кадр. Девушка «засветила» не только живот, но и трусики. Она нарочно оттянула вниз расстегнутые джинсы, сидя на кровати.

Британская звезда реалити-шоу Love Island похвасталась стройным телом и элегантным комплектом нижнего белья. По примеру Зары бывшая лучшая подруга Кайли Дженнер похвасталась красивым бра и трусиками.

Зара Макдермотт

Джордин Вудс приняла участие во флешмобе, но взяла другой ракурс. Инстадива позировала спиной к камере так, чтобы хорошо были видны ее обнаженные ягодицы. Некоторые поблагодарили модель плюс-сайз за вдохновение и отметили, что благодаря ей не стесняются показывать свое тело.

Джордин Вудс

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