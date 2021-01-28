Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике

Вспомнила артистка и свои предыдущие отношения

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно показала свою бабушку, крайне редко говорит о личной жизни.

Но вот впервые о новых отношениях заговорила в программе 2popodcast Потапа и Позитива. Мишель призналась, что действительно закрутила новый роман, однако с кем, как долго уже встречается и какие-то другие подробности решила не разглашать.

Вместе с тем исполнительница поделилась, что ее бойфренд, в первую очередь, для нее — друг.

«Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде

Вспомнила артистка и свои предыдущие отношения с певцом Никитой Ломакиным. Познакомились экс-влюбленные на одном из талант-шоу, где оба были участниками. Тогда Мишель нравился другой парень, но он на свидание не пришел. Ломакин поддержал свою подругу Мишель в тот момент, а потом их дружба переросла в отношения.

«Три года мы уже не вместе. Мы начали отношения, когда мне было 17 лет и встречались пять лет. Мы были очень молоды, зелены, ничего не знали и благодаря этим отношениям многое узнала я», —поделилась артистка.

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«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка