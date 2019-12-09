Обнаженная Эмили Ратаковски застенчиво позирует у стены



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28-летняя Эмили Ратаковски любит обнажаться instagram.com/emrata/

Брюнетка показала красивую спину

28-летняя модель Эмили Ратаковски анонсировала выход новой коллекции своего модного бренда Inamorata. Для этого она выбрала беспроигрышный способ: звезда разделась для фотосессии. Немного одежды Эмили все же решила оставить на себе. Она позировала топлес в черных брюках, которые кокетливо расстегнула и слегка спустила вниз.

Сексуальная инстадива была запечатлена со спины. Позируя для одного снимка, Эмили застенчиво прикрыла грудь руками, томно глядя в камеру. На другом фото Ратаковски поставила руки на бедра и отвернулась от объектива.