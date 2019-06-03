Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По информации зарубежных СМИ, съемки новой истории должны начаться уже этим летом.

Недавно завершился показ эпохальной «Игры престолов». Сериал выходил в эфир на протяжении восьми лет. Поклонники проекта не готовы верить в то, что продолжительная сага завершилась. У актеров часто спрашивают о возможном продолжении истории, на что звезды картины точного ответа не дают.

Зато в Сети время от времени появляется информация о приквеле сериала. По сведениям интернет-издания Screen Rant, у новой истории, которая будет разворачиваться за 8 тысяч лет до войны пяти королей, есть рабочее название – «Кровавая луна». Ранее в Сети говорили, что будущий сериал должен называться иначе – «Длинная ночь». Ни одну из версий канал HBO пока не подтверждал.

По сведениям вышеназванного издания, съемки должны начаться уже этим летом. В «Кровавой луне» сыграют Наоми Уоттс, Джорджия Хенли и другие.