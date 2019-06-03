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    Шоу-биз

    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»

    • Розсилка
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»

    По информации зарубежных СМИ, съемки новой истории должны начаться уже этим летом.

    Недавно завершился показ эпохальной «Игры престолов». Сериал выходил в эфир на протяжении восьми лет. Поклонники проекта не готовы верить в то, что продолжительная сага завершилась. У актеров часто спрашивают о возможном продолжении истории, на что звезды картины точного ответа не дают.

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    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»
    Объявили рабочее название приквела сериала «Игра престолов»

    Зато в Сети время от времени появляется информация о приквеле сериала. По сведениям интернет-издания Screen Rant, у новой истории, которая будет разворачиваться за 8 тысяч лет до войны пяти королей, есть рабочее название – «Кровавая луна». Ранее в Сети говорили, что будущий сериал должен называться иначе – «Длинная ночь». Ни одну из версий канал HBO пока не подтверждал.

    По сведениям вышеназванного издания, съемки должны начаться уже этим летом. В «Кровавой луне» сыграют Наоми Уоттс, Джорджия Хенли и другие.

     

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