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    Шоу-биз

    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу

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    Киану Ривз - Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Киану Ривз

    На пляже в Малибу состоялся показ новой мужской коллекции Saint Laurent

    54-летний Киану Ривз орадовал поклонников редким выходом в свет. Актер появился на мероприятии в образе total black. Компанию ему составила художница Александра Грант. Звезды позировали фотографам, держась за руки.

    Киану и Александру связывает многолетняя дружба. Они не только близко общаются, но и работают вместе над творческими проектами. Так, художница делала иллюстрации для книг актера.

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    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу
    Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу

    Гостями вечера также стали Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Эмбер Херд, Хейли Болдуин и другие звезды. Майли выбрала для выхода дерзкий и эффектный наряд: рваные джинсы, топ и жакет. Ее муж Лиам тоже сделал ставку на черный.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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