Одинокий Киану Ривз впервые показал свою подругу



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Киану Ривз

На пляже в Малибу состоялся показ новой мужской коллекции Saint Laurent

54-летний Киану Ривз орадовал поклонников редким выходом в свет. Актер появился на мероприятии в образе total black. Компанию ему составила художница Александра Грант. Звезды позировали фотографам, держась за руки.

Киану и Александру связывает многолетняя дружба. Они не только близко общаются, но и работают вместе над творческими проектами. Так, художница делала иллюстрации для книг актера.

Гостями вечера также стали Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Эмбер Херд, Хейли Болдуин и другие звезды. Майли выбрала для выхода дерзкий и эффектный наряд: рваные джинсы, топ и жакет. Ее муж Лиам тоже сделал ставку на черный.