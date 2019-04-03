«Океан Эльзы» на концерте в Одессе обратился к родителям захваченных в плен Россией моряков (видео)



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На концерте музыканты поздравили с днем рождения отца Василия Сороки

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время концерта в Одессе обратился к родителям военнопленных украинских моряков, находящихся в России, сообщает «Главком».

Группа «Океан Эльзы», как сообщается, пригласила родных украинских военнопленных моряков на концерт.

«Еще раз благодарим вас, родители, за таких сыновей, за гордость и славу Украины», - подчеркнули музыканты группы.

Также сообщается, что на концерте они поздравили с днем рождения отца захваченного Россией Василия Сороки

«А за 15 минут до начала второго концерта в Одессе узнали, что у отца Василия Сороки - Виктора - именно 2 апреля, в день концерта, день рождения и он вместе с мамой Василия - в зале. Не могли не поздравить », - отмечается в сообщении группы.