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    Шоу-биз

    «Океан Эльзы» на концерте в Одессе обратился к родителям захваченных в плен Россией моряков (видео)

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    «Океан Эльзы» на концерте в Одессе обратился к родителям захваченных в плен Россией моряков (видео)

    На концерте музыканты поздравили с днем рождения отца Василия Сороки

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время концерта в Одессе обратился к родителям военнопленных украинских моряков, находящихся в России, сообщает «Главком».

    Группа «Океан Эльзы», как сообщается, пригласила родных украинских военнопленных моряков на концерт.

    «Еще раз благодарим вас, родители, за таких сыновей, за гордость и славу Украины», - подчеркнули музыканты группы.

    Также сообщается, что на концерте они поздравили с днем рождения отца захваченного Россией Василия Сороки

    «А за 15 минут до начала второго концерта в Одессе узнали, что у отца Василия Сороки - Виктора - именно 2 апреля, в день концерта, день рождения и он вместе с мамой Василия - в зале. Не могли не поздравить », - отмечается в сообщении группы.

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