Оксана Марченко и Медведчук устроили роскошную вечеринку в Италии
Главным гостем стал близкий друг - Доменико Дольче
В Италии на острове Сицилии стартовал 65-й международный кинофестиваль. В рамках фестиваля пройдет показ фильма «Нерассказанная история Украины», который снял оскароносный кинорежиссер Оливер Стоун.
Документальная картина посвящена событиям в Украине, начиная с 2013 года по сей день.
На фестивале фильм представили скандальный политик Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Кроме этого, одиозная пара закатила роскошную вечеринку на которую пришел итальянский дизайнер Доменико Дольче.
Как уроженец Сицилии, он оказался в родной для себя обстановке, которая должна была напомнить его малую родину, где остались его корни. Кроме того, именно в этом отеле Belmond Grand Hotel Timeo много лет назад прошёл первый показ Доменико Дольче.
«Друзья, вчера состоялась вечеринка с украинским гостеприимством и сицилийским колоритом. Специальным гостем нашего вечера стал мой близкий друг Доменико Дольче. Он - часть моей семьи, а общение с ним - это не работа или деньги, а стиль жизни, дружбы и взаимопонимания», - написала Марченко в соцсети Instagram.
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Кроме этого, супруга Медведчука показала, как лихо отплясывала с итальянским дизайнером под зажигательные украинские мелодии.