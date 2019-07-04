Оксана Марченко и Медведчук устроили роскошную вечеринку в Италии



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Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Главным гостем стал близкий друг - Доменико Дольче

В Италии на острове Сицилии стартовал 65-й международный кинофестиваль. В рамках фестиваля пройдет показ фильма «Нерассказанная история Украины», который снял оскароносный кинорежиссер Оливер Стоун.

Документальная картина посвящена событиям в Украине, начиная с 2013 года по сей день.

На фестивале фильм представили скандальный политик Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Кроме этого, одиозная пара закатила роскошную вечеринку на которую пришел итальянский дизайнер Доменико Дольче.

Как уроженец Сицилии, он оказался в родной для себя обстановке, которая должна была напомнить его малую родину, где остались его корни. Кроме того, именно в этом отеле Belmond Grand Hotel Timeo много лет назад прошёл первый показ Доменико Дольче.

«Друзья, вчера состоялась вечеринка с украинским гостеприимством и сицилийским колоритом. Специальным гостем нашего вечера стал мой близкий друг Доменико Дольче. Он - часть моей семьи, а общение с ним - это не работа или деньги, а стиль жизни, дружбы и взаимопонимания», - написала Марченко в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 3 Июл 2019 в 11:29 PDT





Кроме этого, супруга Медведчука показала, как лихо отплясывала с итальянским дизайнером под зажигательные украинские мелодии.



