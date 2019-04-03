Олег Винник: Исполнить на концерте 26 песен без единого фальшивого звука невозможно



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Олег Винник

Олег Винник развеял самые распространенные слухи о себе

Олег Винник практически всегда избегает разговоров о личной жизни, родственниках и супруге Таюне. Но иногда делает исключения и коротко отвечает на животрепещущие вопросы поклонниц.

В передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина» Олег прокомментировал самые распространенные слухи о себе. А еще признался, что, как и любой певец, тоже иногда фальшивит.

«Когда люди говорят, что я пою под фонограмму, для меня это самый лучший комплимент. Думаю, опыт европейских мюзиклов позволил мне петь чисто. Хочу, чтобы у меня был качественный звук. Но как нет идеальных людей, так и не может быть идеального пения на протяжении двух часов. Исполнить на концерте 26 песен без единого фальшивого звука – ну, тогда ты должен быть роботом», – рассказал главный блондин украинского шоу-бизнеса.

Кроме этого. Олег Винник признался, что никогда не прибегал к помощи пластических хирургов.

«Вот мне интересно – а когда я это должен был успеть сделать? У меня же практически нет пауз между концертами, – удивился певец. – Когда-то мне поставили синяк. Но у кого из мужчин их не было? Так вот один только синяк у меня сходил больше месяца. А сколько нужно времени, чтобы сошли отеки и все остальные признаки пластики носа? Да и зачем это делать вообще? Такой нос у меня от родителей».