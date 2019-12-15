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    Шоу-биз

    Олег Винник впервые прокомментировал драку «волчиц» во время его концерта

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    &laquo;Это концерт, есть любовь&raquo;, - прокомментировал Олег Винник - Олег Винник впервые прокомментировал драку «волчиц» во время его концерта
    «Это концерт, есть любовь», - прокомментировал Олег Винник

    Инцидент произошел во время выступления артиста в Киеве.

    Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал драку «волчиц» во время его концерта во Дворце спорта. Подробностями инцидента певец поделился в «Светской жизни».

    Так, певец признался, что вживую не видел, как дрались девушки. А видео уже посмотрел впоследствии онлайн.

    «Мне больше всего понравилось, что парень, который разнимал девушек, отнесся к этому очень осторожно. Это не какая-нибудь борьба за то, кто первым дойдет до сцены, возможно, кто-то споткнулся, такое часто бывает. Это концерт, это много людей и есть любовь», - прокомментировал артист.

    Ранее сообщалось, что Михаил Поплавский перепел легендарный хит Винника.

     

    Михаил Поплавский Олег Винник новости
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