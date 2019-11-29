Как Олег Винник рискует жизнью ради поклонниц



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный украинский артист и любимец женщин Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур «Роксолана» сольным концертом в киевском Дворце спорта

На шоу съехалось около 10 тысяч фанатов из разных уголков Украины. Съемочная группа программы «Утро с Интером» побывала на выступлении артиста и увидела сцену-трансформер весом 150 тонн, дождь из лепестков роз и другие сюрпризы от главного сердцееда украинской сцены. Также певец рассказал журналистам, почему не собирается отдыхать после тура, когда порадует поклонников новыми концертами, и объяснил, почему до сих пор не записал ни одного дуэта с певицами.

В заключительном концерте тура Олег Винник восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами. Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере. Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу «Роксолана». Катя признается: артист поразил ее профессионализмом. Когда она предложила Олегу довольно рискованную постановку, он сразу же согласился. Более того, во время выполнения сложного трюка отказался от страховки!

«В одном из номеров у нас был полет, – рассказывает Катя Царик. – Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы».

В программе концерта – почти тридцать песен. Для исполнения хита «Кращий день» Олег Винник пригласил на сцену Потапа. А вот на вопрос, когда он решится на дуэт с женщиной, артист отвечает уклончиво: «Буду откровенным: мне очень часто предлагают записать дуэтную песню известные и не очень известные певицы. Мне нужно время, чтобы написать песню для дуэта. Я, прежде всего, за хороший продукт. Когда Потап показал мне песню «Кращий день», я думал месяц, потом мы с Потапом встретились, очень долго общались, наша творческая беседа длилась с 6 часов вечера до 6 утра, и все-таки мы сделали это. Возможно, я сейчас поеду в Берлин, у меня появится вдохновение – и я что-то напишу».

В Берлин Олег Винник собирается после новогодних съемок и корпоративов. А с февраля у артиста стартует новый тур, название которому дала новая песня – «Безумная любовь».

Олег Винник – постоянный участник благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». «Главное, чтобы наши дети были здоровы и росли счастливыми, потому что именно наши дети – это настоящее светлое будущее», – считает артист. В этот раз певец предложил в качестве лотов авторскую футболку с автографом и серебряное украшение из собственной лимитированной коллекции. Эти эксклюзивные сувениры уже можно приобрести на сайте deti.inter.ua, как и другие уникальные предложения от звезд шоу-бизнеса, телевидения и спорта. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!