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    Шоу-биз

    Оливия Колман в роли Елизаветы II: вышел первый тизер третьего сезона сериала «Корона»

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    <p>Оливия Колман</p> <p>Фото: imdb</p> - Оливия Колман в роли Елизаветы II: вышел первый тизер третьего сезона сериала «Корона»

    Оливия Колман

    Фото: imdb

    В образе принцессы Маргарет появится Хелена Бонем Картер

    Netflix опубликовал первый тизер к третьему сезону сериала «Корона», который рассказывает о правлении Елизаветы II. На смену Клэр Фой в образе британской королевы пришла Оливиа Колман, недавно получившая «Оскар» за роль королевы Анны в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

    Третий сезон выйдет на Netflix 17 ноября. В нем полностью сменился актерский состав в связи со взрослением героев. Так, принца Филиппа сыграет Тобайас Мензис, а в образе принцессы Маргарет появится Хелена Бонем Картер. Также известно, что в новом сезоне появятся Маргарет Тэтчер (ее сыграет Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана, которую на экране воплотит начинающая актриса Эмма Корин.

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    актриса
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