Оливия Колман в роли Елизаветы II: вышел первый тизер третьего сезона сериала «Корона»



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Оливия Колман Фото: imdb

В образе принцессы Маргарет появится Хелена Бонем Картер

Netflix опубликовал первый тизер к третьему сезону сериала «Корона», который рассказывает о правлении Елизаветы II. На смену Клэр Фой в образе британской королевы пришла Оливиа Колман, недавно получившая «Оскар» за роль королевы Анны в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

Третий сезон выйдет на Netflix 17 ноября. В нем полностью сменился актерский состав в связи со взрослением героев. Так, принца Филиппа сыграет Тобайас Мензис, а в образе принцессы Маргарет появится Хелена Бонем Картер. Также известно, что в новом сезоне появятся Маргарет Тэтчер (ее сыграет Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана, которую на экране воплотит начинающая актриса Эмма Корин.