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    Шоу-биз

    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках

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    <p>Оля Цыбульская&nbsp;</p> <p>instagram.com/cybulskaya/</p> - Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках

    Оля Цыбульская 

    instagram.com/cybulskaya/

    Артистка призналась, что на сцене нужно прожить все смертные грехи

    Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о сложности профессии артиста. В своем Инстаграме артистка разразилась большим постом об опасностях и превратностях сцены. Свой рассказ Оля сопроводила традиционным для своего профиля провокационным фото.

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    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках
    instagram.com/cybulskaya/

    «Сцена – один из самых безопасных наркотиков. Она лечит все, снимает комплексы, дает ощущение власти, слабости, любви и ненависти. Часто люди не прощают легкости и смелого танца на краю риска.Кого-то сцена сбрасывает, как своенравный бык своего тореро. Это не просто профессия. Артистов когда-то даже хоронили отдельно от обычных людей, потому что считали очень грешными. Но на сцене ты должен прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым и живым. А потом час под душем в тишине и снова можешь начинать новую историю», - пофилософствовала Оля.

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