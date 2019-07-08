Оля Цыбульская показала пышные ягодицы в рваных чулках



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Оля Цыбульская instagram.com/cybulskaya/

Артистка призналась, что на сцене нужно прожить все смертные грехи

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о сложности профессии артиста. В своем Инстаграме артистка разразилась большим постом об опасностях и превратностях сцены. Свой рассказ Оля сопроводила традиционным для своего профиля провокационным фото.

«Сцена – один из самых безопасных наркотиков. Она лечит все, снимает комплексы, дает ощущение власти, слабости, любви и ненависти. Часто люди не прощают легкости и смелого танца на краю риска.Кого-то сцена сбрасывает, как своенравный бык своего тореро. Это не просто профессия. Артистов когда-то даже хоронили отдельно от обычных людей, потому что считали очень грешными. Но на сцене ты должен прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым и живым. А потом час под душем в тишине и снова можешь начинать новую историю», - пофилософствовала Оля.

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