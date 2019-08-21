Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic/
Обе исполнительницы недавно опубликовали клипы, снятые в стиле 1990-х годов
Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова с иронией отреагировала на новый клип российской певицы Ольги Бузовой. По мнению суперблондинки, ведущая шоу «Дом-2» в видеоработе на песню «Лайкер» скопировала ее клип на песню «Королева ночи».
«Приятно быть цитируемым живым классиком», - с иронией написала украинская певица в Инстаграме.
instagram.com/polyakovamusic/
Публикацию Полякова сопроводила фотоколлажем, где изображены она и Бузова. На снимках обе исполнительницы предстали в «космических» нарядах из 1990-х и с одним и тем же музыкальным инструментом в руках.