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    Шоу-биз

    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате

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    <p>Оля Полякова&nbsp;</p> <p>instagram.com/polyakovamusic/</p> - Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате

    Оля Полякова 

    instagram.com/polyakovamusic/

    Обе исполнительницы недавно опубликовали клипы, снятые в стиле 1990-х годов

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова с иронией отреагировала на новый клип российской певицы Ольги Бузовой. По мнению суперблондинки, ведущая шоу «Дом-2» в видеоработе на песню «Лайкер» скопировала ее клип на песню «Королева ночи».

    «Приятно быть цитируемым живым классиком», - с иронией написала украинская певица в Инстаграме.

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    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
    instagram.com/polyakovamusic/

    Публикацию Полякова сопроводила фотоколлажем, где изображены она и Бузова. На снимках обе исполнительницы предстали в «космических» нарядах из 1990-х и с одним и тем же музыкальным инструментом в руках.

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