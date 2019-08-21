Оля Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Обе исполнительницы недавно опубликовали клипы, снятые в стиле 1990-х годов

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова с иронией отреагировала на новый клип российской певицы Ольги Бузовой. По мнению суперблондинки, ведущая шоу «Дом-2» в видеоработе на песню «Лайкер» скопировала ее клип на песню «Королева ночи».

«Приятно быть цитируемым живым классиком», - с иронией написала украинская певица в Инстаграме.

Публикацию Полякова сопроводила фотоколлажем, где изображены она и Бузова. На снимках обе исполнительницы предстали в «космических» нарядах из 1990-х и с одним и тем же музыкальным инструментом в руках.

Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике