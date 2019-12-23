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    Шоу-биз

    Оля Полякова объявила себя «Мисс Вселенной» (фото)

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    <p>В финале шоу Оля Полякова также перевоплотилась с участником своей команды Георгием Кодуном в героев фильма &laquo;Звезда родилась&raquo;</p> <div></div> - Оля Полякова объявила себя «Мисс Вселенной» (фото)

    В финале шоу Оля Полякова также перевоплотилась с участником своей команды Георгием Кодуном в героев фильма «Звезда родилась»

    instagram.com/polyakovamusic/

    Знаменитость перевоплотилась в победительницу конкурса красоты на шоу «Х-фактор»

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в финале проекта «Х-фактор» предстала перед зрителями в образе победительницы конкурса красоты. На свою страничку в Инстаграме судья проекта выложила фото, на котором ее можно увидеть в белом праздничном мини-платье в камнях и бисере, с короной на голове, массивными серьгами и с лентой с надписью «Мисс Вселенная».

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    «Впервые!!! Мисс Вселенная в прямом эфире финала «Х-фактор», - подписала кадр 35-летняя Полякова.

    Отметим, что в финале шоу Оля Полякова также перевоплотилась с участником своей команды Георгием Кодуном в героев фильма «Звезда родилась».

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    Х-фактор Мисс Вселенная Оля Полякова судья
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