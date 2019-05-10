«Он меня покупает»: Камалия призналась, почему хотела убежать от мужа-миллиардера



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Камалия

Артистка призналась, что стремилась разорвать отношения дважды

На днях украинская певица рассказала, что не все так всегда было хорошо в ее отношениях с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Артиска призналась, что однажды хотела уйти от мужа.

Об одном из случаев артистка говорить не захотела, о втором - рассказала в программе «Звездный путь».

«Мне показалось, это было еще в начале наших отношений, он меня покупает. Он просто оставил деньги и уехал. Я ему говорю: «Что это за деньги? Ты что меня, покупаешь?». Я чувствовала себя вещью. И поэтому я тогда психанула, и ему долго-долго пришлось меня уговаривать, оправдываться, объяснять, что все нормально, если муж жену удерживает - это нормально», - прокомментировала Камалия.

Также певица не скрывает, что ей немного обидно, когда люди говорят, что она обязана свой популярности богатом мужчине. Исполнительница отметила, что начинала в 90-е, когда Захура еще и близко с ней не было.

Ранее муж Камалии признался, почему не любит творчество жены, но продолжает вкладывать в него миллионы





Джерело: ru.tsn.ua