Осталось жить несколько дней: врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасия Заворотнюк

Врач дал неутешительный прогноз

48-летняя Анастасии Заворотнюк оказалась в критическом состоянии. Медики решили прекратить интенсивное лечение российской актрисы, которая середины сентября актриса находилась в больнице в Польше. По мнению медиков, дальнейшее лечение ей противопоказано.

В Москву звезде популярного ситкома «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга на последней стадии. Анастасия находится в реанимации. Врачи ввели ее в медикаментозную кому.

Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» резко ухудшилось. У нее оказалась парализована правая сторона тела. Медики сообщили, что в связи с этим они прекратили специализированную терапию Заворотнюк. Актриса остается в больнице под наблюдением, сообщил телеграм-канал Mash.

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак рассказал о сложности состояния Анастасии. Медик отметил, что, если пациент находится в коме, то «опухоль проросла в критически значимые для структуры мозга». По словам врача, иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, то это означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич. Врач дал прогноз. Вячеслав сказал, что больной осталось жить несколько дней.

Читайте также: Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку