Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер оказался в гостиничном номере с незнакомой девушкой



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Джасти Бибер

Женщина якобы случайно оказалась в его номере

К страдающему от депрессии канадскому певцу Джастину Биберу накануне в гостиничный номер в курортном городе Лагуна Бич ворвалась незнакомка. Женщина сообщила, что это произошло по ошибке и она не планировала ничего плохого. Однако уходить она не торопилась.

Бибер спокойно отреагировал на визит дамы и просто попросил ее уйти прежде, чем он вызовет полицию.

Персонал отеля рассказал, что девушку в этот день уже выводили из отеля за то, что она бродила по коридорам. Есть вероятность, что она специально искала номер Бибера, чтобы встретиться с ним в неформальной обстановке. Правда, как она смогла попасть в помещение неясно, почему ее не остановили на входе в здание, и почему дверь в саму комнату звезды была открыта - не уточняется, передает Cosmo.