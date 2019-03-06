Отец Децла рассказал об истиной причине смерти сына и борьбе за наследсво



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Децл (Кирилл Толмацкий) и Александр Толмацкий

Отец покойного артиста рассказал о результатах судмедэкспертизы

Стало известно, что российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, который скончался после концерта в ночном клубе, имел врожденное генетическое заболевание.

Отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий, рассказал, что у его сына было заболевание сердца - гипертрофическая кардиомиопатия.

По словам Александра, наличие генетического заболевания у его сына обнаружили во время судмедэкспертизы. Он отметил, что болезнь может вообще не проявляться и вызывать внезапную смерть в возрасте до 30 лет, пишут российские СМИ.

Также стоит отметить, что семья Александра Толмацкого на данный момент пытается урегулировать юридические вопросы, которые касаются наследства и прав на авторских произведения Децла.

В связи с тем, что в сети появилась масса слухов на эту тему, Александр Толмацкий сделал заявление на своей странице в Instagram.





-33_07

«Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний! Никакого другого имущества у Кирилла не было и нет! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Предыдущий пост был только что удален администрацией инстаграм... Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату - Сергею Жорину», - написал Толмацкий-страшний.



