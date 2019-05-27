Отец учит своего сына-трансгендера бриться: Gilette запустили провокативную рекламу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скриншот видео

Самсон Бакеабанту Браун не ответил на запрос о том, действительно ли впервые брился в рекламе

Популярная марка бритвенных станков и косметических принадлежностей для бритья Gilette выпустила рекламный ролик, в котором трансгендерного канадского художника Самсона Бонкеабанту Брауна отец учит бриться. Об этом сообщает CNN со ссылкой на фейсбук-страницу Брауна.

Самсон Бакеабанту Браун не ответил на запрос CNN о том, действительно ли впервые брился в рекламе и является ли этот ролик первым в истории рекламным видео, где показано, как бреется трансгендер. Однако в своем посте на Facebook он указал, что мужчина из видео – действительно его отец и что семья поддерживала его на протяжении всего перехода.

Напомним, трансгендерные люди – те, кто идентифицируют себя с полом, противоположным зарегистрированному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной системы. Чтобы внутреннее состояние соответствовало внешнему, можно пройти сложный процесс трансгендерного перехода – так называют процесс приведения гендерной роли и тела человека в соответствие с его внутренним самоощущением.