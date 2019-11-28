Звезда стареет: Мадонна отменила три концерта из-за непреодолимой боли



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По словам Мадонны, отмена концертов для артистки стала настоящим наказанием

Все выступления должны были пройти в Бостоне

Популярная певица Мадонна сообщила, что отменяет сразу три своих выступления. Концерты должны были пройти в Бостоне, но из-за проблем со здоровьем у артистки шоу не состоится.

Певица поделилась с поклонниками, что причиной сбоя в работе стали «непреодолимые боли». Сообщение об этом артистка опубликовала в Instagram в среду, 27 ноября, отметив, что сейчас она находится в мировом туре Madame X.

Грустную новость Мадонна начала с извинений, она первым делом попросила прощения у своих фанатов, которые долго ждали ее концерт и заранее купили билеты.

«Пожалуйста, простите мне этот неожиданный поворот событий…. Но боль, которую я сейчас испытываю, нестерпима, и я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться и сильнее и лучше и продолжить тур Madame X со всеми вами», — написала Мадонна.