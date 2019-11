«Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодая актриса получила «Женщиной года» по версии GQ Men of the Year Awards

Голливудская звезда покорила все своим чувством стиля

23-летняя актриса Зендая стала главной женщиной уходящего года. Недавно она получила награду на церемонии награждения GQ Men of the Year Awards в Сиднее. Зендая продемонстрировала свой безупречный образ на GQ Men of the Year Awards. Для мероприятия она выбрала белый укороченный блейзер и белую облегающую юбку.

Редактор GQ Australia Майкл Кристенсен рассказал изданию The Sunday Telegraph, почему Зендая действительно заслужила звание «Женщина года». По его словам, у актрисы был очень тяжелый год, и этой награды она добилась большим трудом.

«Зендая не просто актриса. Она стремится к тому, чтобы у нее было много поклонников, чтобы она была примером для подражания для подрастающего поколения», – считает он.