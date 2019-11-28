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    Шоу-биз

    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»

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    <p>Молодая актриса получила &laquo;Женщиной года&raquo; по версии GQ Men of the Year Awards</p> <div></div> - «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»

    Молодая актриса получила «Женщиной года» по версии GQ Men of the Year Awards

    Голливудская звезда покорила все своим чувством стиля

    23-летняя актриса Зендая стала главной женщиной уходящего года. Недавно она получила награду на церемонии награждения GQ Men of the Year Awards в Сиднее. Зендая продемонстрировала свой безупречный образ на GQ Men of the Year Awards. Для мероприятия она выбрала белый укороченный блейзер и белую облегающую юбку.

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    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»
    «Женщиной года» по версии GQ стала 23-летняя звезда «Человека-паука»

    Редактор GQ Australia Майкл Кристенсен рассказал изданию The Sunday Telegraph, почему Зендая действительно заслужила звание «Женщина года». По его словам, у актрисы был очень тяжелый год, и этой награды она добилась большим трудом.

    «Зендая не просто актриса. Она стремится к тому, чтобы у нее было много поклонников, чтобы она была примером для подражания для подрастающего поколения», – считает он.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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