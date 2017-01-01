Памела Андерсон осудила жертв Харви Вайнштейна

50-летняя Памела Андерсон не боится идти против системы, поэтому и к всеобщему потоку обвинителей опального продюсера Харви Вайнштейна она присоединяться не стала.

Вместо этого она решила осудить многих его жертв, которые, по мнению актрисы, по собственному желанию отправлялись в «логово« Харви и должны были понимать, на что идут. «Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать



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50-летняя Памела Андерсон не боится идти против системы, поэтому и к всеобщему потоку обвинителей опального продюсера Харви Вайнштейна она присоединяться не стала.

Вместо этого она решила осудить многих его жертв, которые, по мнению актрисы, по собственному желанию отправлялись в «логово« Харви и должны были понимать, на что идут.

«Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать своей головой», - рассказала Андерсон в интервью Меган Келли, добавив, что "в Голливуде есть много людей, с которыми нельзя связываться, и это всем известно":

«Меня неоднократно приглашали на подобные прослушивания. Мужчины готовы были дарить мне машины и квартиры, лишь бы я стала их «номером один». На это я обычно отвечала: «Если я буду «номером один» следовательно, у вас есть и «номер два». Мне это не нужно», - заявила Андерсон.

Само собой, интервью с Меган Келли вызвало бурю негодования по отношению к Памеле Андерсон, но она не стала отказываться от своих слов и в интервью TMZ:

«Я в любом случае считаю Харви Вайнштейна сексистской свиньей... Но ведь существует много курсов самозащиты. Есть даже известная история суфражисток, изучающих боевые искусства... Женщины должны понимать, что существуют подобные проблемы, и должны быть готовы к встрече с ними. Лицемерно игнорировать эту беспечность и приносить извинения за свои высказывания»

Джерело: Hello!