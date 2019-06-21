Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже



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Ким и Кортни Кардашьян

Светские львицы показали выдающиеся формы

У Ким и Кортни Кардашьян летние каникулы в самом разгаре: звезды с детьми улетели отдыхать в Коста-Рику. И вместе с ними там, кстати, бывший муж Кортни Скотт Дисик.

Сегодня в Сети появились новые снимки папарацци с пляжа, и фанаты от них в восторге — стоит только посмотреть на фигуры Ким и Кортни в купальниках.

Ранее, звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как ухаживает за своим телом. Кортни делает кожу мягкой и гладкой с помощью скраба. Она советует выбирать «мощное», но при этом безопасное для кожи средство.

По словам Кардашьян, большую роль в уходе за телом играет увлажнение. «Чтобы получить сияющую кожу, увлажняй ее хотя бы один раз в день», - отметила Кортни в статье на своем новом сайте о красоте Poosh.

Звезда добавляет в крем одну-две капли масла, чтобы влага лучше удерживалась в коже. Она наносит средство толстым слоем на руки, ноги и другие части тела.