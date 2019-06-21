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    Шоу-биз

    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже

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    Ким и Кортни Кардашьян - Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Ким и Кортни Кардашьян

    Светские львицы показали выдающиеся формы

    У Ким и Кортни Кардашьян летние каникулы в самом разгаре: звезды с детьми улетели отдыхать в Коста-Рику. И вместе с ними там, кстати, бывший муж Кортни Скотт Дисик.

    Сегодня в Сети появились новые снимки папарацци с пляжа, и фанаты от них в восторге — стоит только посмотреть на фигуры Ким и Кортни в купальниках.

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    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже
    Папарацци засняли выдающиеся формы Ким и Кортни Кардашьян на пляже

    Ранее, звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как ухаживает за своим телом. Кортни делает кожу мягкой и гладкой с помощью скраба. Она советует выбирать «мощное», но при этом безопасное для кожи средство.

    По словам Кардашьян, большую роль в уходе за телом играет увлажнение. «Чтобы получить сияющую кожу, увлажняй ее хотя бы один раз в день», - отметила Кортни в статье на своем новом сайте о красоте Poosh.

    Звезда добавляет в крем одну-две капли масла, чтобы влага лучше удерживалась в коже. Она наносит средство толстым слоем на руки, ноги и другие части тела.

     

     

    Кардашьян
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