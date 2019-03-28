Пассивная с мужчинами, но активная с женщинами: супермодель Кара Делевинь рассказала о своей интимной жизни



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Кара Делевинь Фото: Instagram

Одна из самых узнаваемых моделей современности призналась, когда потеряла девственность

26-летняя Кара Делевинь дала интервью, в котором рассказала о своей ориентации и сексуальных предпочтениях, признав, что она любит доставлять удовольствие, а вот получать его самой ей довольно трудно.

В откровенном интервью Кара рассказала о своих прошлых отношениях и сексуальных переживаниях за последние восемь лет, признавшись, что сейчас она предпочитает оставаться дома и заниматься сексом, а не ходить в ночные клубы.

«Мне очень трудно получать удовольствие, любить и тому подобное, поэтому я больше люблю дарить удовольствие. Лучший подарок, который я могу подарить своему партнеру, - это оргазм. Секс - это всегда немного дико. Вы встречаете кого-то, но когда вы идете в спальню, просыпаются животные инстинкты. Для меня это так интересно! Есть определенные люди, которые очень сексуальны, и они флиртуют с вами, а на деле оказываются худшими любовниками. Мне нравятся люди, которые кажутся действительно пресными, но стоит нам попасть в спальню, они такое творят!», - признается топ-модель.

«Я потеряла девственность в 18 - это довольно поздно. Вообще обожаю доставлять удовольствие, но трудно найти нужного человека. Я всегда очень покорно веду себя с мужчинами. Всегда. А вот с женщинами наоборот. Так странно. Я люблю быть активной в постели с женщинами, но веду себя пассивно с любовниками-мужчинами», - сообщила Кара.

Джерело: Spletnik