Павло Зібров розповів, як дружина врятувала його від смерті

Павло Зібров: «Марина мене з того світу витягла. Я мав уже бути там»

Зібров наголосив, що завдяки підтримці Марини та її рішучим діям він зміг вижити

Український співак Павло Зібров розповів, що три-чотири роки тому опинився на межі життя і смерті, і саме завдяки зусиллям дружини Марини й сторонніх фахівців йому вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту 30+ журналістки Раміни Есхакхай Ramina.

«Марина мене з того світу витягла. Я мав уже бути там», – зізнався Павло Зібров. За його словами, традиційна медицина не могла допомогти, тож дружина знайшла відомих мольфарів і зробила все можливе, щоб врятувати чоловіка.

«Я лежав у четвертому управлінні, температура була 39–40 градусів. Лікарі вже казали: «Ми його втрачаємо. Що ми потім скажемо? Це ж Зібров, він же прийшов до нас здоровим… Він у нас п’ять днів лежить, а ми нічого не можемо з ним зробити. Все гірше, ми його втрачаємо», – пригадує співак.

Зібров наголосив, що завдяки підтримці Марини та її рішучим діям він зміг вижити: «Дружина врятувала мене, буквально повернула на цей світ».

Нагадаємо, що співак Павло Зібров є приватним підприємцем протягом 38 років своєї карʼєрної діяльності. Його дружина працює директором, а донька Діана – рекламним менеджером.

У 2024 році український співак Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії, яку йому підвищили. Він отримує 8,3 тис. грн. Пенсійні виплати Зіброву нараховуються за вислугою років, також він має надбавку за звання народного артиста України, учасника бойових дій та грамоти «За заслугу».