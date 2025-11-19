Головна Скотч Шоу-біз
Виконавець українського суперхіта «Повільно» впав в кому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Після тривалого лікування артист перебуває у комі
фото: Instagram/adamukraine

У Михайла Клименка діагностовано туберкульозний менінгіт

Співак Михайло Клименко, який є одним з учасників гурту Adam, впав у кому. Артист декілька місяців бореться з важкою хворобою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі музиканта.

На сторінці в Instagram його дружина Олександра поділилася тривожними новинами й показала фото Михайла в комі на лікарняному ліжку. Зазначається, що Клименко хворіє на туберкульозний менінгіт. Після тривалого лікування та перебування в реанімації він перебуває в комі.



«Один день лікування обходиться в більш ніж 25 тис. грн. Друзі Михайло звернулися за допомогою: «Якщо є можливість підтримати нас фінансово, будемо вам дуже вдячні. Моліться, будь ласка, Богу за Мішу», – вказано в повідомленні.

Гурт Adam засновано у 2015 році в Києві Михайлом Клименком та Олександрою Норовою. Від початку своєї діяльності гурт зосереджувався на створенні пісень, що поєднують поезію та глибокий соціальний зміст, піднімають важливі соціальні теми та виражають емоційний досвід любові, кохання та взаємодії між людьми.

Гурт також відомий своєю самобутністю в створенні відеокліпів, в яких Норова та Клименко часто виконують функції режисерів, операторів, стилістів і декораторів. Найвідоміші їхні хіти – це «Повільно», «Таку як є», «Ау Ау» та інші.

