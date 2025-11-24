Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сербська поліція знайшла гільзи в речах українського співака Сергія Бабкіна
фото: Іnstagram/babkin_official

Сербська поліція знайшла в речах українця гільзи

Українського співака Сергія Бабкіна затримала поліція в аеропорту Белграда. Під час перевірки в його речах знайшли гільзи. Про це музикант розповів у особистому блозі в у Instagram, пише «Главком».

За словами співака, сумку, у якій працівники аеропорту побачили на скані гільзи, привезла його дружина з Харкова. Річ у тім, що із цією сумкою він подорожував, коли мав виступ у виставі «Alice in Wonderland». Тож із собою він возив холості набої, які використовували під час сцени, де відбувалася стрілянина.

Він забув, що в сумці могли залишитися гільзи, коли збирав валізу в тур, присвячений 25-річчю гурту 5NIZZA. «Стою на контролі. Стрічка рухається. Сумка заїжджає в апарат. Дивлюся на обличчя співробітника й розумію: щось намічається цікаве. Виявляється, під підкладку сумки затесалися чотири звукові гільзи й дві гільзи від Калашникова. Звідки взялися останні дві – не пам’ятаю зовсім. Далі був серіал, де я – у головній ролі», – розповів артист.

Представники спецслужб забрали в Сергія Бабкіна паспорт та почали перевірку його особистих речей
Представники спецслужб забрали в Сергія Бабкіна паспорт та почали перевірку його особистих речей
фото: Іnstagram/babkin_official

Після цього місцеві поліціянти, а також представники спецслужб забрали в Сергія Бабкіна паспорт та почали перевірку його особистих речей. «Адреналіну ковтнув на рік уперед. Після цього вони почали вивчати творчість гурту – кліпи, інстаграм, афіши…Дві години пригод… Життя таке дивовижне. Іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним способом», – з іронією написав Сергій Бабкін.

Раніше «Главком» писав про те, що український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності в Києві.

Також повідомлялося, що співак Михайло Клименко, який є одним з учасників гурту Adam, впав у кому. Артист декілька місяців бореться з важкою хворобою. На сторінці в Instagram його дружина Олександра поділилася тривожними новинами й показала фото Михайла в комі на лікарняному ліжку.

Читайте також:

Теги: Сербія українці поліція співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайлів день Україна відзначає 8 листопада
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 06:15
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
29 жовтня, 23:37
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
6 листопада, 04:58
Олексій Зіненко працює майстером лісу Межівського лісництва вже 35 років та гарно володіє зброєю
На Дніпропетровщині чоловік збив два російські дрони з мисливської рушниці
14 листопада, 08:52
Навроцький: Польща понад усе, поляки понад усе
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
15 листопада, 11:20
За словами громадської діячки, частину угорського суспільства налаштували проти української влади, але не проти українців
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
17 листопада, 09:00
У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці
Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії
8 листопада, 17:21
«Жити буду», – лаконічно зазначив Олег Собчук
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
16 листопада, 16:15
Пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію
16 листопада, 21:41

Шоу-біз

Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua