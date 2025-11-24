У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)

Сербська поліція знайшла в речах українця гільзи

Українського співака Сергія Бабкіна затримала поліція в аеропорту Белграда. Під час перевірки в його речах знайшли гільзи. Про це музикант розповів у особистому блозі в у Instagram, пише «Главком».

За словами співака, сумку, у якій працівники аеропорту побачили на скані гільзи, привезла його дружина з Харкова. Річ у тім, що із цією сумкою він подорожував, коли мав виступ у виставі «Alice in Wonderland». Тож із собою він возив холості набої, які використовували під час сцени, де відбувалася стрілянина.

Він забув, що в сумці могли залишитися гільзи, коли збирав валізу в тур, присвячений 25-річчю гурту 5NIZZA. «Стою на контролі. Стрічка рухається. Сумка заїжджає в апарат. Дивлюся на обличчя співробітника й розумію: щось намічається цікаве. Виявляється, під підкладку сумки затесалися чотири звукові гільзи й дві гільзи від Калашникова. Звідки взялися останні дві – не пам’ятаю зовсім. Далі був серіал, де я – у головній ролі», – розповів артист.

Представники спецслужб забрали в Сергія Бабкіна паспорт та почали перевірку його особистих речей фото: Іnstagram/babkin_official

Після цього місцеві поліціянти, а також представники спецслужб забрали в Сергія Бабкіна паспорт та почали перевірку його особистих речей. «Адреналіну ковтнув на рік уперед. Після цього вони почали вивчати творчість гурту – кліпи, інстаграм, афіши…Дві години пригод… Життя таке дивовижне. Іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним способом», – з іронією написав Сергій Бабкін.

