Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі

Дружину Чернишова в КНУ востаннє бачили наприкінці жовтня

Професорка кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Світлана Чернишова, дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, востаннє з’являлася на роботі наприкінці жовтня 2025 року. Про це повідомляє Слідство. Інфо.

Студенти повідомили, що викладачка іноземних мов спершу перебувала у відпустці, а потім – на лікарняному. Цю інформацію підтвердив директор Навчально-наукового інституту філології КНУ Григорій Семенюк, зазначивши, що не знає, чи повернулася вона після лікарняного.

«Журналісти намагалися отримати коментар від Світлани Чернишової, але викладачка не відповіла на дзвінки та повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 листопада, за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 млн грн застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова – Світлана – намагалася приховати документи, пов’язані з будівництвом чотирьох маєтків, на своєму робочому місці в університеті. Проте правоохоронці провели обшуки і там. Йдеться про зведення чотирьох будинків у Козині, які під час повномасштабного вторгнення споруджували люди, пов’язані з Чернишовим.