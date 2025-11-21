Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Світлану Чернишову не бачили на роботі з кінця жовтня
фото з відкритих джерел

Дружину Чернишова в КНУ востаннє бачили наприкінці жовтня

Професорка кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Світлана Чернишова, дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, востаннє з’являлася на роботі наприкінці жовтня 2025 року. Про це повідомляє Слідство. Інфо.

Студенти повідомили, що викладачка іноземних мов спершу перебувала у відпустці, а потім – на лікарняному. Цю інформацію підтвердив директор Навчально-наукового інституту філології КНУ Григорій Семенюк, зазначивши, що не знає, чи повернулася вона після лікарняного.

«Журналісти намагалися отримати коментар від Світлани Чернишової, але викладачка не відповіла на дзвінки та повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 листопада, за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 млн грн застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова – Світлана – намагалася приховати документи, пов’язані з будівництвом чотирьох маєтків, на своєму робочому місці в університеті. Проте правоохоронці провели обшуки і там. Йдеться про зведення чотирьох будинків у Козині, які під час повномасштабного вторгнення споруджували люди, пов’язані з Чернишовим.

Читайте також:

Теги: НАБУ документи дружина університет Олексій Чернишов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Кириленко з вересня 2023 року очолює Антимонопольний комітет
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
27 жовтня, 19:55
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
10 листопада, 21:11
Трамп назвав Епштейна «демократом»
Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна
Вчора, 04:59
Раніше ЗМІ писали, що детективи НАБУ нібито прийшли з обшуками до директора з безпеки «Нафтогазу»
«Нафтогаз» спростував інформацію про обшуки
19 листопада, 13:19
НАБУ повідомляє, що до їх співробітника було застосовано фізичну силу
Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили
4 листопада, 15:56
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації
Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі
10 листопада, 10:25
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
Чернишов може вийти під заставу розміром у 51 млн грн
Операція «Мідас». Суд взяв під варту Чернишова
18 листопада, 20:29

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua